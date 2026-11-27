Иркутский алюминиевый завод приобрёл современные задвижки для канализационной системы Шелехова. Новое оборудование обеспечит надёжное перекрытие стоков на участке сети, это необходимо для безопасного проведения ремонтных работ и оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций.

Задвижки передали МУП «Водоканал». Оборудование приняли сотрудники администрации города Шелехова и коллектив предприятия.

Напомним, в феврале 2026 года Шелехов столкнулся с крупной коммунальной аварией на магистральном водоводе. Из-за разрыва трубы без холодной воды остались тысячи жителей Шелехова и села Баклаши. Для устранения аварии потребовались масштабные круглосуточные работы.

Тогда ИркАЗ одним из первых подключился к помощи городу. Завод оперативно предоставил специальную задвижку для проведения ремонтных работ, технику, насосы и мотопомпы. Кроме того, предприятие организовало подвоз питьевой воды жителям, в том числе пожилым и маломобильным людям.

Сегодня поддержка города продолжается. Новое оборудование поможет МУП «Водоканал» оперативно локализовать возможные ЧС, не допуская загрязнения окружающей среды и нарушения работы всей системы водоотведения.

Главный инженер МУП «Водоканал» Ярослав Кузнецов поблагодарил РУСАЛ за значительную помощь и внимание к вопросам коммунальной инфраструктуры Шелехова. Он отметил важность такой поддержки для города и его жителей.