В 2026 году доля оплат картой среди клиентов ВТБ снизилась с 75% до 71%, при этом доля платежей через Систему быстрых платежей выросла до 14%. Об этом сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов в преддверии Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По его словам, доля расчетов через СБП по сумме платежей увеличилась с 11% до 14% за год. Доля оплаты сервисами ВТБ Pay и Мир Pay достигла 9%, стикерами — 6%. По числу операций картами в 2026 году расплачивались в 75% случаев — на 4 п.п. меньше, чем годом ранее, а доля стикеров и платежных приложений вместе с СБП выросла до 8% и 11% соответственно.

Средний чек также меняется неравномерно: самый высокий показатель зафиксирован при оплате через СБП, хотя за год он снизился. Средний чек при оплате стикерами, напротив, вырос. Увеличился и средний чек при расчетах картой и через платежные приложения.

Отдельная динамика отмечена в сегменте снятия и внесения наличных без карты через банкоматы: оборот таких операций в банке за год увеличился на 32%, число транзакций — на 68%, хотя их доля в общем обороте остается небольшой — 7%.

Тенденция подтверждается и данными регулятора: согласно данным Банка России, на альтернативные способы оплаты, включая СБП, QR-коды и платежные приложения, в четвертом квартале 2025 года пришлось 14,1% безналичных расчетов.

«Рост доли альтернативных способов оплаты – логичный ответ рынка на запрос пользователей на скорость и простоту. При этом пластиковые карты остаются основным инструментом расчетов, но их доля будет постепенно снижаться: рынок движется к более гибким и удобным безналичным платежным решениям», – отметил Роман Шаехов.