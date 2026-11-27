Строительство жилого комплекса для переселения горожан из аварийного жилья на улице Ярославского в Иркутске выходит на финишную прямую — будущие новосёлы уже осматривают свои квартиры. Одними из первых стали семьи из дома № 76 на улице Левый берег Каи.

16-квартирный одноэтажный дом был построен в 1943 году, а в конце 2017-го его признали аварийным. Часть жильцов уже расселили, кто-то предпочёл денежную компенсацию. Теперь подошла очередь ещё 8 семей. Из коммунальных благ в старом МКД были только электричество, санузел и холодное водоснабжение.

Как пояснил заместитель начальника отдела жилищных программ комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Усачев, новосёлам предоставляют квартиры большей площади, чем они занимают сейчас.

Всего новые квартиры получат 402 семьи.

— Беспрецедентный для последних лет случай, когда мы одномоментно готовы переселить такое количество семей. Ранее строили и вводили в эксплуатацию дома максимум на 170 квартир, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Помимо строительства новых домов, отремонтировали проезд к ним, во дворе обустроена детская площадка, смонтировано освещение.

ЖК планируют сдать в ближайшее время: его строительная готовность составляет почти 90%. Комплекс возводят по муниципальной программе «Жилище» национального проекта «Инфраструктура для жизни».