После масштабного обновления Дом офицеров в Иркутске вновь открыл двери. На его базе создан Региональный центр патриотического воспитания, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Историческое здание, знакомое не одному поколению иркутян, обрело вторую жизнь. После ремонта оно соединило бережное уважение к традициям и самые современные возможности для развития, творчества и живого общения», – сказал глава региона.

Ремонт вели с 2023 года. Специалисты проделали колоссальную работу, чтобы вернуть интерьерам и фасаду исторический облик. Восстановлено около 7 тыс. погонных метров подлинной лепнины и еще 3 тыс. метров утраченного декора по старинным образцам.

Из областного бюджета на это было направлено более 290 млн рублей. Ещё 70 млн поступило на оснащение по федеральной программе.

В Доме офицеров есть музеи боевой славы и современных военных конфликтов, интерактивные квест-комнаты «Тайны дворца Колыгиной» и «В тылу врага», а также современные площадки для ветеранских и молодежных патриотических объединений.

В честь открытия устроили праздник: состоялись офицерский бал, выступление хора Сретенского монастыря, закладка «Капсулы памяти» к 100-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

«Дом офицеров снова стал точкой притяжения для всех поколений – от ветеранов до школьников. Уверен, новый центр станет местом, где рождаются инициативы, крепнет дружба и сохраняется память», – резюмировал губернатор.