«Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре запустил роботизированный комплекс. С его помощью будут производить двери для самолетов МС-21. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского авиазавода.

Фото: Иркутский авиазавод

«Комплекс предназначен для автоматической клепки дверных конструкций. Применение робота позволяет значительно сократить долю ручного труда, повысить скорость сборочных операций и обеспечить эталонную повторяемость и качество каждого соединения в соответствии со строгими стандартами авиастроения», – пояснило предприятие.

Фото: Иркутский авиазавод

Уже отработана технология клепки трех типов дверей: аварийной, грузовой, багажной. Программа развития предусматривает поэтапное освоение клепки всех типов дверей для МС-21.

В дальнейшем планируется адаптация технологического комплекса под клепку дверных систем самолета SJ-100.