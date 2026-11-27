Актриса фильма «Алиса в стране чудес», сериалов «Беспринципные», «Полярный» и других Кристина Бабушкина приехала на озеро Байкал в Иркутской области. Соответствующими кадрами она поделилась в соцсетях.

Фото: соцсети Кристины Бабушкиной

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«Ветрено на Байкале. Сила озера и тепло людей, которые знают тебя всю жизнь. С братом (мой младший, любимый, единственный) и подругой детства. Ну круто жеш?» – подписала артистка опубликованные кадры.

Судя по снимкам, она побывала в популярном у туристов поселке Листвянка. Поскольку озеро еще не замерзло, удалось насладиться его волнами и удивительными видами с берега. Также Кристина Бабушкина посетила Иркутск – она является уроженкой города.

Известно, что актриса приехала в Приангарье на гастроли: она выступила в рамках литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». Мероприятие прошло в Театре юного зрителя им. А. Вампилова.