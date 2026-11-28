Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 ноября: 9 466,7002 руб/1 г золота и 109,8800/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 466,7002 руб.

1 грамм серебра - 109,8800 руб.

1 грамм платины - 3 424,1399 руб.

1 грамм палладия - 2 322,3000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 314,0604 р. (3,43%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8500 р. (5,62%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 148,0299 р. (4,52%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 94,4399 р. (4,24%) .

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