В городе Братске Иркутской области в эти выходные откроют горнолыжный комплекс «Гора Пихтовая». Он будет запущен в тестовом режиме, сообщает МАУ «Комплекс зимних спортивных сооружений».

Фото: МАУ «Комплекс зимних спортивных сооружений»

«28, 29 ноября – в субботу и воскресенье – в тестовом режиме будет работать большая канатная дорога на горнолыжном комплексе "Гора Пихтовая"», – пояснили в учреждении, отметив, что прийти можно в период с 11:00 до 17:00, будет работать прокат.

Полный запуск состоится позже – о нем планируют проинформировать отдельно.