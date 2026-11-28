Подведены итоги аукционов на право заготовки новогодних деревьев в Иркутской области. Всего в 2026 году срубят 1100 елей, сообщили в региональном правительстве.

На торги было выставлено 12 лотов. Аукционы состоялись в Братском, Киренском, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Слюдянском лесничествах, где было продано восемь лотов. Все полученные от продаж средства перечислят в федеральный бюджет.

Чтобы приобрести новогоднюю елку, жители Иркутской области могут обратиться в те лесничества, где прошли аукционы и получить информацию о победителях. Кроме того, деревья будут продавать на специализированных базарах.

Самостоятельная заготовка или вырубка елей запрещена и наказывается штрафами.