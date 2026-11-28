Общественность стала активно обсуждать информацию о закрытии школы №17 в городе Братске Иркутской области. Ясность в ситуацию внес мэр Александр Дубровин, сообщив, что учреждение будет реорганизовано, но продолжит работу.

«Сегодня в соцсетях и чатах распространяется информация о том, что мы планируем закрыть школу №17. Это неправда. Неосведомленные, не разбирающиеся в вопросе люди разносят слухи, спекулируя на чувствах родителей и педагогов. Хватит спекулировать. Хватит распространять недостоверную информацию. Давайте расставим точки над i. Закрытие школы и реорганизация – не одно и то же», – подчеркнул градоначальник.

По его словам, запланирована именно реорганизация: школы №17 и №4 – два юридических лица – будут объединены в одно. У обоих учреждений есть проблемы: в 17-й лицензия только на основное общее образование – выпускники девятых классов вынуждены уходить в другие школы, а четвертая – не может набрать старшеклассников. В обоих школах наблюдается нехватка учеников и узких специалистов: объединение поможет решить эти проблемы.

«Здание как стояло, так и будет стоять. Дети как ходили в него, так и будут ходить. <…> Давайте обсуждать факты, а не слухи», – подчеркнул мэр.