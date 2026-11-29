В Иркутской области ведется борьба, направленная на ликвидацию стихийных горок. Объекты, представляющие опасность для тех, кто их использует, убирают на различных территориях – соответствующими кадрами делятся представители власти. Уничтожены уже десятки объектов.

Такие мероприятия проводят в Иркутске, Братске, Черемхово, Киренске, Шелеховском, Нижнеилимском, Киренском, Бодайбинском, Ангарском, Тулунском, Шелеховском, Усть-Илимском округах и на других территориях. Активная работа в этом направлении началась после трагедии в Чунском округе: в ноябре здесь погибла 10-летняя девочка, скатившаяся с такой горки прямо под колеса большегруза.

Борются с опасными склонами ведется вручную и с помощью спецтехники: ледяные спуски покрывают песчано-гравийной смесью, которая в дальнейшем не позволяет использовать их для катания. Рядом с обработанными местами ставят информационные таблички.

Отдельно правоохранители проводят профилактическую работу со школьниками, рассказывая о рисках использования нелегальных горок.