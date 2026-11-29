Остров Ольхон Иркутской области, который ежегодно в период ледостава страдает от свалок, в этом году в период холодов должен быть освобожден от мусора. Такую обязанность возложили на регионального оператора по решению суда, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«Ежегодно в период образования льда на озере Байкал и закрытия паромных переправ транспортирование отходов с острова Ольхон на объект их размещения региональным оператором не осуществляется. Приостановление предоставления услуг обусловлено труднодоступностью территории», – пояснили в надзорном ведомстве.

В связи с эти прокуратура обратилась в суд, потребовав возложить на компанию обязанность по организации и вывозу отходов с острова. Суд заявление поддержал и удовлетворил. Доводы ответчика о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые могут помешать вывозу ТКО, отклонены.