Председатель российского правительства Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение. В соответствии с ним в российских регионах с 1 июля 2027 года будут увеличены коммунальные платежи.

Для каждого субъекта страны индексы установлены индивидуально. Например, в Иркутской области коммуналка может подорожать значительно – сразу на 19%: это одно из наибольших значений по России. Выше только в Дагестане – 19,7%, Северной Осетии – 20,5%.

Еще в двух сибирских регионах – Кемеровской и Новосибирской областях – ожидается такой же рост, как в Приангарье, – на 19%.

Наименьшие удорожания ожидают жителей Ивановской области – 7,9%, Магаданской – 8,7%, Ненецкого автономного округа и Чеченской республики – по 9%.

Установлены и предельно допустимые отклонения от установленных значений: для Иркутской области цифра равна 8,1%.