Где в Иркутске и пригороде можно покататься с горки?

Зима, активный отдых и COVID. Из-за тёплой погоды катки в Иркутске открываются позже, чем обычно, а выбор горок ограничен из-за коронавируса

По прогнозам синоптиков, температурный режим в новогодние каникулы в Иркутске должен быть вполне комфортным – до двадцати градусов мороза, а значит, вполне благоприятным для активного отдыха на свежем воздухе. Портал SIA.RU выяснил, где можно будет покататься с горок, на коньках или просто погулять.

Горки «снесла» пандемия

«Хрустальная сказка»

Например, в этом году из-за тёплой погоды традиционное открытие ледового городка «Хрустальная сказка» и катка у ледокола «Ангара» состоится только 31 января. В предыдущие годы сезон зимних развлечений стартовал уже в первой декаде декабря.

Как нам рассказали в администрации «Хрустальной сказки», нынче здесь будет работать 5-метровая горка с шестью скатами и детский ледяной городок с небольшими детскими горками.

Вход на территорию городка обойдётся в 400 рублей (по одному билету со взрослым может бесплатно пройти один ребёнок до 6-и лет). Действие билета распространяется на весь день: поскольку в этом году в «Хрустальной сказке» не будет тёплых помещений, посетители смогут многократно выходить с территории городка и возвращаться обратно, не оплачивая вход каждый раз.

Спорт-парк «Поляна»

А вот в популярном у горожан спорт-парке «Поляна» в этом году из-за сложной ледовой обстановки катка не будет. Да и горки, собственно, тоже. По словам представителя администрации парка, здесь можно будет просто от души погулять – вход в парк бесплатный, а потом попариться в бане.

Ерши

Не получится покататься и в некогда популярных Ершах: уже несколько лет все зимние активности – каток, тюбинговые и горнолыжные трассы – там не действуют.

Сквер Кирова

Второй год не устанавливают большую горку и в сквере им. Кирова – в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мнения горожан по этому поводу, традиционно, абсолютно противоречивые. Одни отмечают, что «отсутствие большой горки пошло на пользу общей концепции» новогоднего оформления общественного пространства, другие считают, что без этого аттракциона «сквер выглядит сиротливо». Третьи недоумевают, почему у главной ёлки города горку устанавливать нельзя, а в других местах можно.

Якоби

В частности, сейчас заканчивают строить большую горку на заливе Якоби. Как рассказал SIA.RU представитель компании, поскольку лёд на заливе встал очень поздно, аттракцион откроется к 1 января. Это будет шестискатная разноуровневая горка: высота одного из скатов будет 8 метров, два ската будут 6-метровые и три – 4-метровые.

Стоимость развлечения – 300 рублей в праздничные и выходные дни, 250 – в будни. Время не ограничено, но если вы покинете территорию, то вернуться назад уже сможете только, если купите новый билет. Этот нюанс стоит учитывать, так как тёплых помещений, где можно согреться, здесь не предусмотрено.

Кроме того, на заливе Якоби есть возможность не только покататься с горки, но и отдохнуть с детьми на недавно открывшейся игровой площадке от компании En+ Group. Это современное экологичное пространство, где установлено всесезонное оборудование, изготовленное из древесины робинии: качели, карусель, канатная дорога, горка, полоса препятствий, лазательная конструкция, песочная мастерская и игровой комплекс в виде мельницы.

Катки – во все дворы

Если выбор больших горок этой зимой в Иркутске невелик (в городских округах по рекомендации санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области их тоже не устанавливали), то с большими катками ситуация выглядит более оптимистично.

Стадион «Труд», «Локомотив» и «Авиатор»

Так, для массового катания уже открыли спортивный комплекс «Локомотив» на улице Норильская,1. На стадионе занимаются детские команды «Центра развития спорта», а в свободное время здесь могут покататься на коньках все желающие.

Также завершилась заливка льда на стадионе «Авиатор».

При этом на стадионе «Труд» каток для посетителей не работает. Как нам пояснили сотрудники спорторганизации, – в связи с коронавирусом.

Тем не менее, покататься на коньках в столице Приангарья можно практически в каждом районе. Для этого работает 25 муниципальных хоккейных кортов Иркутского городского спортивно-методического центра. Почти все объекты оборудованы тёплыми раздевалками, за каждым закреплен инструктор. Методисты проводят занятия по хоккею с мячом или шайбой для детей, формируют дворовые команды. В свободное от тренировок время посетить муниципальный корт может любой желающий.

Остров Конный

Также завершается заливка льда на острове Конный. Уже традиционно в декабре пешеходные дорожки превращаются в каток площадью 3900 кв. метров.

Здесь же уже открылся ледовый городок от компании En+ Group. Он включает в себя ледяную горку и большой лабиринт. Кстати, для их строительства использовали лёд озера, расположенного в посёлке Тельма.

С видом на Байкал и не только

Тальцы

За пределами города традиционно можно покататься с ледяных горок в Тальцах. А ещё –проехаться на собачьей упряжке и лошадях, устроить пикник на природе, сделать фото со сказочными героями и Дедом Морозом.

В новогодние выходные – со 2 по 9 января 2022 года – музей работает с 12.00 до 16.00. Цена взрослого билета – 250 руб., детского, студенческого (с удостоверением) и для пенсионеров (с удостоверением) – 100 руб. Действует Пушкинская карта. Парковка автомобиля – 50 руб.

«Прибайкальская»

Ещё одно популярное место у горожан – турбаза «Прибайкальская». Этой зимой там работает тюбинговая трасса и со 2 января откроется каток. Горнолыжная трасса закрыта.

Чтобы покататься на коньках, за вход нужно будет заплатить 250 рублей. Время не ограничено – насколько сил хватит. А вот катание на тюбах регламентировано – 30 минут стоят 200 рублей, один час – 350 рублей.

Время работы «Прибайкальской» - в выходные и праздничные дни с 10 до 20 часов, в будни – с 10 до 18 часов.

«Лукоморье»

Набор зимних развлечений для своих посетителей приготовили также в парке деревянной скульптуры «Лукоморье», расположенном в селе Савватеевка под Ангарском. В парке есть ледяная горка, каток и в январе откроется тюбинговая трасса – из-за недостаточного количества снега её обустройство в этом году затянулось по срокам, объяснили нам сотрудники парка.

Прокат коньков и тюбов здесь стоит 200 рублей в час, ледянки можно арендовать за 100 рублей в час.

Весь комплекс развлечений в полном объёме (плюс катания на собаках и лошадях) начнёт работать в «Лукоморье» в Савватеевке со 2 января 2022 года – ежедневно с 10.00 до 19.00. Есть возможность перекусить и согреться чаем в кафетерии, который работает ежедневно с 10.00 до 19.00, или в столовой – она открыта с четверга по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Отметим, что в парке «Лукоморье», который расположен на 49-м км Байкальского тракта работает только выставочный комплекс. Никаких дополнительных развлечений там нет.