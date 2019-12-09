Клиенты Сбербанка могут оформить страхование банковских карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк сделал доступным оформление договоров страхования банковских карт с киберрисками компании «Сбербанк страхование» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Для оформления полисов в «Сбербанк Онлайн» необходимо в каталоге выбрать раздел «Страхование» — «Защита карт». Процесс онлайн-покупки занимает меньше минуты. Вся необходимая для оформления страховки информация вводится автоматически — вписывать ФИО, паспортные и иные данные, искать дополнительные документы не нужно. Это исключает риск неверного расчета страхового взноса и экономит время клиентов.

Один договор страхования обеспечивает защитой все карты, открытые в Сбербанке: основные и дополнительные, дебетовые и кредитные. Кроме того, страховые тарифы при онлайн-покупке ниже, чем при оформлении полисов в офисах Сбербанка. Застрахованной картой можно спокойно расплачиваться за рубежом: защита действует по всему миру.

Полис страхования банковских карт защищает от несанкционированного снятия денег в банкомате, в том числе в случаях неправомерного завладения картой или ПИН-кодом. Страховая защита распространяется на случаи вымогания под угрозой насилия денег, полученных из банкомата, а также документов, ключей и личных вещей, которые были у человека на момент снятия денег. Карты также застрахованы от фишинга и социальной инженерии. Кроме того, в продукт включен дополнительный сервис — бесплатная установка на Android-смартфоны защитного решения от «Лаборатории Касперского».