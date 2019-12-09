«Ростелеком» предлагает жителям Иркутской области разнообразить новогодние ТВ-каникулы

«Ростелеком» в Иркутской области 1 декабря запускает акцию «Для праздников». До 31 января 2020 года абоненты могут подключить новую ТВ-подписку, в которую входят подписки More.TV, Amediateka Home of HBO, «Детский клуб», «Волшебный мир Disney», всего более 2 300 отечественных и зарубежных кинофильмов, сериалов и мультфильмов для детей.

Акционной подпиской могут воспользоваться новые и существующие абоненты «Интерактивного ТВ» сроком на два месяца с момента подключения. В этот период подписка предоставляется бесплатно, а по окончании промопериода ее стоимость составит 399 рублей в месяц. Для участия в акции абонент может самостоятельно подключить подписку в интерфейсе ТВ-приставки или обратиться в офис продаж и обслуживания.

«В новогодние каникулы популярность телевидения резко возрастает: морозный вечер можно провести в компании близких и друзей за просмотром интересной передачи или фильма, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Александр Теленкевич. – Поэтому в этой акционной подписке представлен самый популярный контент для детей и взрослых зрителей».

Цифровая платформа Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент для абонента становится доступен на разных экранах — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Узнать подробные условия акции, оставить заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте и через контакт-центр по номеру 8-800-1000-800.