Иркутянин выплатил долг, чтобы продать машину

Иркутянин выплатил долг свыше 50 тыс. рублей в пользу страховой компании, чтобы продать машину. Об этом сообщили в УФССП по региону.

По сведениям из ГИБДД выяснилось, что у иркутянина в собственности имеется автомобиль марки Subaru Legacy B4. Неплательщику вынесли постановление о запрете продажи машины.

Должник передал иномарку третьим лицам по договору купли-продажи, но сделка была под угрозой срыва из-за невозможности покупателя поставить машину на учет. В этот же день гражданин внес на депозитный счет Правобережного отдела судебных приставов Иркутска всю сумму долга. После этого запрет был снят, сделка купли-продажи автомобиля стала возможной.