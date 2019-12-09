Расчёты в фунтах стерлингов стали доступны в Примсоцбанке

Примсоцбанк расширил перечень иностранных валют, доступных для международных расчетов и переводов. Линейка пополнилась фунтами стерлингов Соединенного Королевства. Общее количество валют увеличилось до 11.

«Включение фунтов в перечень иностранных валют, в которых мы осуществляем платежи и расчёты, стало возможно благодаря расширению сотрудничества с одним из крупнейших мировых финансовых институтов — J.P. Morgan Chase Bank. В ноябре мы установили корреспондентские отношения с Лондонским филиалом данного банка. Теперь наши клиенты могут осуществлять международные расчеты в валюте Соединенного королевства», — рассказывает Елена Михайлюкова, Начальник Управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Таким образом, фунты стерлингов стали одиннадцатой по счету валютой, в которой Примсоцбанк производит платежи. Сегодня банк предлагает осуществление расчетов не только в традиционных долларах США и евро, но также и в азиатских валютах (китайские юани, иены, воны Республики Корея, сингапурские доллары), норвежских кронах, швейцарских франках, казахских тенге, а также индийских рупиях по клиринговым расчетам.

«Это важно для клиентов, ведущих расчеты с данными странами, ведь использование национальной валюты позволяет снизить расходы, сократить экономические риски, а также ускорить время поступления средств партнеру» — добавила Елена Михайлюкова.

Ознакомиться с подробными условиями открытия счетов и обслуживания внешнеторговых операций с использованием фунтов стерлингов можно на сайте банка, в отделениях, обслуживающих участников ВЭД, а также по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.