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В Иркутской области 10 декабря пойдет снег

9 декабря 2019

В Иркутской области 10 декабря будет переменная облачность. Местами небольшой снег, днем в западных и северо-западных  районах небольшой, местами умеренный снег.  Ветер западный, северо-западный с переходом  днем  на юго-восточный 4-9 м/с,  ночью местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -17,-22°, местами -27,-32°, днем -9,-14°,  при облачной погоде  -19,-24°, местами в западных районах  -2,-7°.

В Иркутске прогнозируют переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный  3-8 м/с, температура ночью  -17,-19°, днём -10,-12°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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