Новости

Мошенники продали квартиру инвалида в Ангарске по утерянному им паспорту

9 декабря 2019

Ангарский городской суд рассмотрел иск в защиту прав и законных интересов инвалида о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и возврате жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

По результатам прокурорской проверки установлено, что принадлежащая ему на праве собственности квартира была продана по потерянному им паспорту. В это время он лежал в больнице.

Неизвестные в паспорте заявителя переклеили фотокарточку и по поддельному документу продали жилье. Вернувшись из больницы, ангарчанин узнал от людей, которые намеревались вселиться в его квартиру, что его недвижимость продана.

Покупатель квартиры в судебном заседании подтвердил, что квартиру ему продавал другой человек, не похожий на истца.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил, квартира возвращена в собственность законного владельца.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании