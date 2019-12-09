Мошенники продали квартиру инвалида в Ангарске по утерянному им паспорту

Ангарский городской суд рассмотрел иск в защиту прав и законных интересов инвалида о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и возврате жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки установлено, что принадлежащая ему на праве собственности квартира была продана по потерянному им паспорту. В это время он лежал в больнице.

Неизвестные в паспорте заявителя переклеили фотокарточку и по поддельному документу продали жилье. Вернувшись из больницы, ангарчанин узнал от людей, которые намеревались вселиться в его квартиру, что его недвижимость продана.

Покупатель квартиры в судебном заседании подтвердил, что квартиру ему продавал другой человек, не похожий на истца.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил, квартира возвращена в собственность законного владельца.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.