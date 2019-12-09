Усть-Кут вошел в топ-15 городов России, где можно доступно отдохнуть этой зимой

Усть-Кут занял 8 место среди городов, где краткосрочная аренда однокомнатной квартиры не превышает 1 500 рублей в сутки. Аренда там составляет 1 060 рублей. Как сообщает Авито, в рейтинг вошли города страны, которые будут интересны любителям зимних видов спорта и тем, кто предпочитает прогулки по историческим местам с памятниками архитектуры.

Строчкой выше находится Кинешма (1 039 р.). Ниже Нальчик (1061).

Самым доступным городом для зимнего отдыха является Белокуриха в Алтайском крае. Аренда однокомнатной квартиры в санаторно-курортном городе обойдется россиянам в среднем в 900 рублей в сутки. На втором месте оказался Архангельск, где краткосрочная аренда жилья стоит в среднем чуть более 900 рублей в сутки.

Замыкает тройку лидеров по доступности посуточной аренды Астрахань. Здесь снять однокомнатную квартиру в среднем можно за 920 рублей в сутки.

Также меньше 1 000 рублей в сутки аренда однокомнатной квартиры стоит в городах Ишимбай (Башкортостан) и Муроме (Владимирская область): в среднем примерно 940 рублей в сутки и 990 рублей в сутки соответственно.

Отдых на Юге России обойдется дороже, однако и здесь стоимость краткосрочной аренды не сильно превышает отметку 1 000 рублей в сутки. Любители теплой, южной зимы в преддверии новогодних праздников могут арендовать однокомнатную квартиру в Ялте примерно за 1 200 рублей. При этом аренда в одном из популярных горнолыжных мест России – Красной Поляне – обойдется в среднем в 1 140 рублей в сутки.

Для тех, кто планирует на новогодние праздники посетить Москву и Санкт-Петербург, посуточная аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем в 1 240 рублей в сутки и 1 500 рублей в сутки, соответственно.