Доля электронных билетов на ВСЖД составила почти больше 50%

С начала 2019 года на Восточно-Сибирской железной дороге оформлено около 1,2 млн электронных билетов в поезда дальнего следования. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил почти 30 %. Доля онлайн-продаж – 53,9%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры отдают предпочтение официальному сайту ОАО «РЖД». Через него приобретено 64,8% электронных билетов.

Электронной регистрацией на сайте ОАО «РЖД» воспользовались около 675 тысяч пассажиров. Это на четверть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Почти на 40% выросла популярность электронных льготных проездных документов для школьников. С начала 2019 года приобретено свыше 23,8 тысяч школьных билетов.