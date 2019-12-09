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Доля электронных билетов на ВСЖД составила почти больше 50%

9 декабря 2019

С начала 2019 года на Восточно-Сибирской железной дороге оформлено около 1,2 млн электронных билетов в поезда дальнего следования. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил почти 30 %. Доля онлайн-продаж – 53,9%. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 


Пассажиры отдают предпочтение официальному сайту ОАО «РЖД». Через него приобретено 64,8% электронных билетов.
Электронной регистрацией на сайте ОАО «РЖД» воспользовались около 675 тысяч пассажиров. Это на четверть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Почти на 40% выросла популярность электронных льготных проездных документов для школьников. С начала 2019 года приобретено свыше 23,8 тысяч школьных билетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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