Новости

Новый сквер открыли в Усть-Куте

9 декабря 2019

Новый сквер открыли в Усть-Куте возле стадиона «Водник» по проекту «Городская среда». Об этом сообщили в Законодательном собрании Иркутской области. 

За время проведения работ в сквере у стадиона «Водник» были демонтированы старые конструкции, созданы условия для катания на скейт-досках, восстановлены и смонтированы лестничные сходы, уложена плитка и бордюры, обустроены тротуары, площадки для детского городка и спортивных игр. Также установлены лавочки и освещение. Общая стоимость работ – около 37 млн рублей.

Территорию для благоустройства выбрали местные жители. В 2020 году финансирование проекта «Народные инициативы» увеличат на 200 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании