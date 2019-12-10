Квартиры в Иркутске за последние два года подорожали на 19%

В течение 2019 года из 120 крупнейших городов РФ цены повысились в 102 населенных пунктах, снизились в 10 городах, в 8 городах цены не изменились. При этом вторичный рынок в регионах растет медленнее, чем в столичных агломерациях — за последние 2 года в Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичке стали дороже на 15% и 11% соответственно. Факторы роста цен — восстановление реальных доходов населения и повышение цен в новостройках на фоне перехода на продажи по эскроу, сообщается в исследовании Cian.ru.

За последние два года цены повысились в 113 городах из 120. В лидерах по динамике роста цен на 2-летнем отрезке - Владивосток (+29%), Благовещенск (+23%), Братск (+22%) и Хабаровск (+21%).

Квартиры в крупнейших городах дорожают быстрее. В городах-миллионниках цены выросли на 10,6% за 2 года, в городах с населением 350-1000 тыс. жителей - на 11,8%, тогда как в 100-300-тысячных городах рост составил лишь 7% за 2 года и 4% по итогам текущего.

Среди городов-миллионников быстрее всего в этом году росли цены в Воронеже (+17% по отношению к концу 2018 года), Нижнем Новгороде (+8%) и Красноярске (+7%). В 3 городах цены практически не изменились (+2% в Самаре, +0,1% в Челябинске и -1% в Ростове-на-Дону).

В Иркутске за последний год рост цен на недвижимость составил 9%, в Братске — 14%, за два года на 19% и на 22% соответственно.