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«Дело Табак» отказался от продажи снюса в Иркутске

10 декабря 2019

Сеть магазинов табачных изделий «Дело Табак» отказалась от продажи снюса, сообщили в МУ МВД России «Иркутское».

Напомним, накануне в администрации Иркутска состоялось совещание. В нем приняли участие представители родительских комитетов, комиссии по делам несовершеннолетних, руководители учебных заведений, тренеры спортивных секций, правоохранительные органы. Во время встречи мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял решение выйти с законодательной инициативой о запрете продажи снюса (снюс относится к бездымному табаку, представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время, при этом никотин из табака поступает в организм - ред.). Кроме того, глава города поручил волонтерским организациям совместно с Центром боевых единоборств и правоохранительными органа, сообщает пресс-служба мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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