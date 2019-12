2 проекта Сбербанка для корпоративных клиентов стали победителями международного конкурса Banking Technology Awards 2019

Два проекта Сбербанка для корпоративных клиентов получили международную премию Banking Technology Awards 2019.

Решение Fintech API для интеграции сервисов и услуг в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн» признано лучшим в номинации Best Use of IT in Corporate Banking («Лучшее применение ИТ в корпоративном банкинге»). Проект «Банк бизнес-партнеров» победил в номинации Top Digital Innovation («Лучшая цифровая инновация»).

Благодаря Fintech API банковские и небанковские продукты и услуги объединены на одной платформе: реализованы бесшовная авторизация в партнерских сервисах, мгновенный обмен платежными данными, интеграция учетных систем бизнеса с интернет-банком. Под эгидой одного решения налажены: механизм бесшовной авторизации SberBusiness ID, подписание согласия клиента на передачу данных, методы выставления и оплаты счетов, методы получения информации по счетам и операциям, методы работы с зарплатным проектом, реестры задолженностей и платежей, методы работы с международными платежами, корпоративные подписки на услуги.

Посредством Fintech API корпоративные клиенты Сбербанка, использующие традиционные банковские сервисы и новые нефинансовые сервисы в Сбербанк Бизнес Онлайн, могут безопасным, быстрым и удобным способом работать с данными, оплачивать услуги, авторизовываться в B2B-сервисах и автоматизировать рутинные процессы. Так, например, компании-клиенты Сбербанка, подключившись к сервису однажды и настроив синхронизацию со своей системой бухгалтерского учета, могут направлять в банк зарплатные реестры на исполнение без дополнительного экспорта и импорта документов через банк-клиент. Ранее в крупных корпорациях операция по выгрузке реестров из учетной системы и загрузке их в банк-клиент, осуществляемая вручную, могла занимать целый день.

Платформа Банк Бизнес Партнёров (Bankofpartners.com) – это бесплатный сервис, который помогает находить партнёров и продвигать бизнес не только в России, но и за рубежом. Это эффективный и бесплатный инструмент для продвижения своего бизнеса на международной арене, кооперации и повышения конкурентоспособности.

С момента запуска платформа уверенно завоёвывает популярность среди предпринимателей по всему миру. Это произошло во многом благодаря разнообразию и надежности ее сервисов: онлайн-консультанты, создание запросов, аналитика, проверка контрагентов в 212 странах мира, подбор маркетплейсов, тендеры, выставки с господдержкой.

В январе 2019 Банк Бизнес Партнёров запустил новый сервис – экспортный акселератор для несырьевых экспортёров. Это государственная программа поддержки предпринимателей, которая включает бесплатную диагностику готовности выхода компании на международный экспорт, составление индивидуального пошагового плана выхода на новые рынки и поддержка персонального менеджера на всех этапах. На данный момент на площадке зарегистрировано 38 тысяч пользователей из 176 стран мира, которые разместили более 13 тысяч предложений.

Премия Banking Technology Awards присуждается за лучшие и самые инновационные решения в сфере банковского обслуживания уже на протяжении 20 лет. Церемония вручения наград проходит в Лондоне. В числе участников — крупнейшие мировые банки, такие как JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Lloyds Bank, HSBC, Barclays и др.