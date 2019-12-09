Теперь клиенты банков республики Таджикистан могут делать переводы на карты Сбербанка по номеру телефона

Сбербанк продолжает расширять набор финансовых сервисов в рамках экосистемы мгновенных переводов по номеру мобильного телефона. Теперь не только клиенты Сбербанка могут переводить деньги на карты «Душанбе Сити», но и клиенты «Душанбе Сити» могут делать переводы на карты Сбербанка по номеру телефона.

Для совершения перевода из Республики Таджикистан клиенту необходимо воспользоваться мобильным приложением или терминалом «Душанбе Сити», ввести номер мобильного телефона, к которому привязана карта Сбербанка и сумму к отправке. Максимальная сумма перевода 150 тыс.руб.

При переводах из республики Таджикистан перевод осуществляется в национальной валюте (сомони), зачисление на карту Сбербанка осуществляется в рублях.

Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежей и переводов»:

«Не так давно в рамках развития экосистемы переводов Сбербанка мы предоставили клиентам возможность совершать денежные переводы на карты банков Таждикистана по номеру телефона. Теперь клиенты банков Таджикистана так же легко и просто могут переводить деньги на карты Сбербанка. Мы и дальше планируем расширять количество партнеров экосистемы, предоставляя нашим клиентам лучший клиентский сервис».

Ранее к экосистеме переводов Сбербанка присоединились такие партнеры, как Тинькофф Банк, «Совкомбанк», СДМ-банк, "Коммерческий банк Кыргызстан", сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, Группа компаний МТС, «Проинвестбанк», «МОБИ.Деньги».