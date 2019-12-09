Открыть расчетный счет в ПСБ теперь можно через смарт-кассы «Штрих-М»

Все смарт-кассы российского производителя «Штрих-М» начинают поставляться с предустановленным приложением для управления счетами «PSB Мой бизнес» от банка ПСБ. Благодаря этому пользователи онлайн-касс смогут подать заявку на открытие расчетного счета в банке непосредственно со своего кассового устройства.

После подачи заявки клиенту будет зарезервирован счет, и с ним свяжется менеджер банка, чтобы подобрать оптимальную программу обслуживания, а также назначить время для встречи, чтобы подписать готовые документы.

Также пользователям смарт-касс «Штрих-М» будут доступны практически все функции мобильного приложения: оформление платежей, создание шаблонов, перевод средств между своими счетами; контроль движения финансов, остатков и оборотов; формирование выписок; подробная аналитика с графиками и статистикой по контрагентам; проверка надежности контрагента (через сервис «Светофор»).

Кроме того, через кассу можно оформить в ПСБ кредит, депозит, подать заявку на эквайринг, подключить корпоративные карты и онлайн-бухгалтерию.