Сбербанк и Правительство Бурятии разработают комплексную программу развития туризма в регионе

Байкальский банк Сбербанка и Правительство Республики Бурятия подписали Cоглашение о создании и реализации комплексного плана инфраструктурного развития и продвижения туризма республики.

В рамках соглашения федеральная аналитическая компания «Strategy Partners», при содействии органов власти, бизнес-структур, общественных деятелей и экологов региона подготовит стратегию развития туризма на всем побережье Байкала. Конечной целью проекта в республике является развитие туристической инфраструктуры, а также создание маршрутов оздоровительного и духовного туризма Бурятии.

Алексей Цыденов, Глава Республики Бурятия:

«Туристическая отрасль – это одно из приоритетных направлений, которое будет постоянно расти. Сейчас берег Байкала и с юга, и с востока доступен для туристов, поэтому мы «подтягиваем» инфраструктурное обеспечение и логистическую доступность. Нам важно развитие туристической инфраструктуры, сервиса, объема предложений, качества и всего сопутствующего. И очень своевременно, что Сбербанк готов инвестировать денежные средства в разработку стратегии именно этой сферы в Бурятии.Мы со своей стороны готовы работать вместе и создавать условия для получения конкретного результата».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«В Иркутской области по инициативе банка так же разработана и уже начала реализовываться подобная программа. Соглашение, которое сегодня подписано Сбербанком и Министерством туризма республики Бурятии, сформировано в системе единого подхода в развитии туризма на всем побережье Байкала. Совместно работая в рамках единой стратегии, мы сможем в ближайшие четыре года в 3 раза увеличить туристический поток в республику и средний чек туриста. К марту 2020 года Дорожная карта будет разработана, готовый мастер-план позволит приступить к реализации проекта».

Работа над комплексной программой развития туризма в Бурятии стартовала 6 декабря, в день подписания соглашения, на стратегической сессии в рамках бизнес-конференции «День инвестора - 2019».