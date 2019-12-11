Владимир Цыбенко, Финам: «Российский фондовый рынок получит в 2020 году очень мощный толчок»

В 2020 году инвесторов ожидают три глобальных вызова: снижение ключевой ставки ЦБ РФ, геополитическая неопределенность, которая выразилась в торговой войне между Китаем и США, и замедление темпов мировой экономики, – считает Владимир Цыбенко, руководитель отдела продаж Управления торговых операций АО «ФИНАМ» (г.Москва). – Тем не менее, эти вызовы могут принести нам большую пользу. О трендах и об идеях, которые будут актуальны для российского фондового рынка в следующем году, он рассказал на традиционном семинаре для инвесторов «Итоги года. Клуб трейдеров».

Фото: А.Федоров

«Со ставками 5-6% люди мириться уже не готовы»

Первый тренд, который по словам Владимира Цыбенко будет влиять на российский фондовый рынок – снижение ключевых ставок не только российского, но и европейского центробанка, а также ФРС США. Люди привыкли к двузначным ставкам по депозитам, которые остались далеко в прошлом.

«На последнем заседании ЦБ РФ ключевая ставка была снижена до 6,5%, – напомнил Владимир Цыбенко, – и с моей точки зрения, нет ни одной предпосылки для того, чтобы снижение остановилось или перешло к росту. Для нас, участников фондового рынка, это несет огромные перспективы. Люди, которые вкладывались под 15-20% годовых, по инерции "перекладывались" и под 8% годовых, но со ставками 5-6% инвесторы мириться уже не готовы, они ищут новые способы инвестирования.

Фото: А.Федоров

В России сегодня сложилась уникальная ситуация: суверенный российский долг приносит доходов больше, чем банковские депозиты. Такого нет ни в одной развитой стране мира. Спред сужается, то есть доходность наших суверенных облигаций подходит вплотную к доходности депозитов, но пока эта ситуация сохраняется, я не вижу смысла размещать деньги в банковских депозитах».

«Нужно смещать акценты»

Еще два глобальных тренда, которые будут влиять на наш фондовый рынок – это геополитическая неопределенность и замедление темпов мировой экономики. Они, по словам Владимира Цыбенко, заставят глобальных инвесторов смещать акценты с развитых рынков в пользу развивающихся, а с вложений в валюте – на вложения в российских рублях.

«Большинство вложений, если говорить не только о российских, но и о зарубежных инвесторах, делают в долларах США, – говорит Владимир Цыбенко. – Но в условиях геополитической нестабильности, когда мы не понимаем, что и в какой точке мира произойдет, будет ли достигнуто соглашение или нет, очень большую роль играет диверсификация, в основном по валютам. Поэтому стоит ожидать смещения акцентов с американской на другие валюты, в том числе в пользу рубля.

Замедление темпов мировой экономики тоже заставляет глобальных инвесторов искать альтернативные варианты. Акценты в этом случае смещаются с развитых рынков в пользу развивающихся, где доходности могут быть значительно выше при сопоставимых рисках. Например, Россия предлагает двузначные доходности по голубым фишкам. Такого нет ни в одной стране мира. Это привлекает внимание зарубежных инвесторов к нашему фондовому рынку».

«Россия может стать бенефициаром»

Названные тренды, по мнению Владимира Цыбенко, приведут к тому, что российский фондовый рынок получит в 2020 году очень мощный толчок.

«Люди, привыкшие к депозитам, намерены увеличить доходность, не сильно увеличивая риски, и тут одна альтернатива – фондовый рынок, – говорит Владимир Цыбенко. – Глобальные инвесторы неизбежно будут искать активы, отличные от долларовых, и Россия сможет стать бенефициаром этого поиска, поскольку у нас очень много интересных идей, тех же ОФЗ. Но в первую очередь, очевидно, будут интересны дивидендные истории, потому что люди, которые пришли с депозитов, хотят получать проценты. Уходящий год был рекордным в плане дивидендов, а 2020 обещает еще большего – многие "голубые фишки" готовы платить двузначные дивиденды к своей текущей стоимости».

В состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ» входят АО «ФИНАМ» (российский брокер), банк «ФИНАМ», управляющая компания «Финам Менеджмент», инвестиционный фонд FINAM GLOBAL и учебный центр «ФИНАМ».

АО "ФИНАМ" на регулярной основе проводит образовательные мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Сотрудниками компании разработаны форматы обучения для представителей всех возрастных категорий, включая школьников. Финансовые эксперты рассказывают слушателям об актуальных способах сохранения и приумножения капитала, снижения рисков на фоне негативной экономической конъюнктуры.

Владимир Цыбенко, руководитель отдела продаж Управления торговых операций АО «ФИНАМ». Занимается глобальным финансовым планированием и подбором инвестиционных продуктов для ключевых клиентов компании «ФИНАМ» с 2006 г. Имеет квалификационные сертификаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.