За неделю ОРВИ подхватили почти 16 тыс. жителей Иркутской области

В Иркутской области со 2 по 8 декабря зарегистрировано 15 935 случаев ОРВИ (12 182-дети), что ниже эпидпорога на 45%. В Иркутске – 6 333 случая ОРВИ, в том числе 4775 - дети. Во всех возрастных группах населения отмечается положительный недельный темп прироста заболеваемости. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по регионе.

По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов заболеваемость связана с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

В Иркутской области завершается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 1 171 379 человек, что составляет 46,6% от численности населения области, в том числе привито 242143 человека проживающих на территориях, пострадавших от паводков. Всего запланировано привить 1258000 жителей Приангарья.