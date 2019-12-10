Иркутяне сдали 400 кг пакетов и 90 кг батареек на акции «СдайПакет_Ирк»

На акции «СдайПакет_Ирк», которая прошла 7 декабря в Иркутске, сдали 400 кг пакетов, около 90 кг батареек, семь кг щёток и четыре кг карт. Таким образом, по сравнению с прошлой акцией иркутяне принесли в три раза меньше пакетов. Хотя участников было около тысячи человек. По словам организаторов, это говорит о том, что люди стали пользоваться пакетами меньше, рассказали в региональном правительстве.

Мероприятие прошло в Прибайкалье уже седьмой раз. С каждым разом участников становится все больше.

Для того, чтобы присоединиться к экологической акции, необходимо разобраться с тем, какие пакеты подлежать переработке, а какие нет. Перерабатываемый материал необходимо очистить от пищевых остатков и другого мусора, высушить и отложить до следующей акции.