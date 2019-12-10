Выставка «Новогодний подарок. Уютный дом» пройдёт в Сибэкспоцентре

Выставка «Новогодний подарок. Уютный дом» откроется 18 декабря в 12:00 в Сибэкспоцентре в Иркутске. Она будет работать до 22 декабря.

У участников выставки можно приобрести сувениры, ювелирные изделия, текстиль, путевки на санаторно-курортное лечение, головные уборы, елочные украшения, глиняную посуду, картины, косметику, и многое другое.

Экспоненты предложат кондитерские изделия, рыбу, индейку, икру, восточные сладости, джем, мед, масло, домашнее вино, чай, и т.д.

Для гостей мероприятия свою продукцию представят 70 компаний Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Улан-Удэ, Аргуна, также будут предприятия из Монголии, а именно из Улан-Батора.

Среди экспонентов будет продукция «Амта» и «Соколики», «Золотая рыбка», ресторан доставки «Джо-Джо», «Шелеховский рыбзавод», и т.д.

18 декабря новогоднее настроение создаст генеральный партнер выставки - компания «Русский праздник». Дедушка Мороз проведет интересные конкурсы и вручит подарки.

21 декабря, компания «Русский праздник» проведет интерактивную новогоднюю программу, в завершении которой разыграет семейную поездку в новогоднюю деревню «Легенды Зимолесья». Для этого нужно сделать необычный ёлочный шар (диаметр не менее 10 см и не более 25 см), принести его до 12 декабря в администрацию Сибэкспоцентра и получить купон с лотерейным билетом. В день розыгрыша нужно отпустить билет в барабан и прийти на само мероприятие, которое начнется в 15:00. Помимо главного подарка от партнеров фестиваля будут разыграны и многочисленные гарантированные призы.

«Малышовый марафон» от портала 38mama.ru состоится 20 декабря на сценической площадке Сибэкспоцентра.

Все дни выставки гостей ожидает концертная программа с выступлениями творческих коллективов. Кроме этого, пройдут мастер-классы по вязанию крючком, украшению имбирных пряников, рисованию жидким акрилом на холсте, рисованию на воде. Также для всех присутствующих студия «СэндПРО» проведет новогоднее песочное шоу «Приключения в стеклянном шаре».

Выставку можно посетить с 10:00 до 18:00 с 18 по 21 декабря, а в последний день с 10:00 до 16:00.