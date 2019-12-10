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Благотворительная ярмарка «Подари вещам вторую жизнь» пройдет в Иркутске

10 декабря 2019

Благотворительная ярмарка «Подари вещам вторую жизнь» состоится 22 декабря с 16:00 до 19:00 в Галерее «Rеvолюция» в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе галереи. 

Любой желающий может принести и оставить свои вещи на ярмарке. Все собранные вещи будут представлены на распродаже за символическую цену.

Помимо этого, посетителей ждет концертная и интерактивная программа, обучающие и новогодние мастер-классы, продажа изделий от иркутских мастеров, а также кофе и десерты по символической цене. Отличная возможность провести уютный зимний вечер в приятной обстановке, приобрести подарки для родных и близких, а также подарить добро другим.

Также во время ярмарки будет работать пункт сбора перерабатываемого мусора: бумаги, картона, батареек и пакетов.

Все вырученные средства направят на благотворительность в Ивано-Матренинскую больницу детям-отказникам, а также в приют «Ной» для помощи животным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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