В Иркутске по ул. Урицкого планируют запретить движение машин свыше 3,5 тонн

В Иркутске движение автомобилей по улице Урицкого, в том числе для обслуживания зданий, полностью запретят в период с 8:00 до 21:00. Ночью предлагается разрешить проезд, но только для транспорта не более 3,5 тонн. Такая мера необходима для обеспечения целостности и сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Урицкого», градостроительного ансамбля конца XIX – начала XX веков. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на заместителя мэра – главу комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Надежду Лебедеву.

– Для контроля предлагается обеспечить работу передвижного поста ДПС, патрулирование улицы сотрудниками ППС и Росгвардии, а также установить камеры видеонаблюдения , – уточнила Надежда Лебедева.