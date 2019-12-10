Научно-образовательный центр «Байкал» откроется в 2021 году

Научно-образовательный центр «Байкал» начнет работать в регионе в 2021 году. Он будет способствовать формированию передовой инфраструктуры научных исследований на территориях Иркутской области и Республики Бурятия. Центр создадут по нацпроекту «Наука». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Научно-образовательный центр «Байкал» - это объединение ведущих научных и образовательных организаций с сектором экономики для обеспечения исследований и разработок мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам национального технологического развития.

Потенциал Иркутской области представлен 16 академическими учреждениями, более чем 20 прикладными научно-исследовательскими и проектными институтами. В этих учреждениях работают девять академиков и 10 членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), более 600 докторов наук, свыше 1500 молодых ученых. Фундаментальная наука Республики Бурятия представлена Бурятским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук, Байкальским институтом природопользования СО РАН, Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН, Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Геологическим институтом СО РАН, Институтом физического материаловедения СО РАН и Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства.