В Иркутской области благоустраивают 296 территорий

По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области в 2019 году благоустраивают 296 территорий. Участниками программы стали 72 муниципальных образования: в том числе Иркутск и все восемь моногородов, - отметил глава региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Два проекта Иркутской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проекта направлены средства областного бюджета (46 млн рублей) и средства федеральной премии (160 млн рублей).

По проекту «Ипотека» на территории Иркутской области реализуются мероприятия, направленные на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита. Одно из них - предоставление социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании гражданам. На 2019 год в областном бюджете предусмотрено 31,9 млн рублей для предоставления 59 выплат. До конца года планируется увеличить объем субсидий до 60 млн. рублей, и осуществить 80 выплат.

В целом, в Иркутской области разработаны 49 региональных проектов, с федеральными органами исполнительной власти заключены 47 соглашений. По состоянию на первое декабря 2019 года на реализацию проектов направлено 16,5 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9,2 млрд рублей.