В Иркутской области определили десятку лучших компаний

Десять компаний Иркутской области вошли в проект «Региональные чемпионы Иркутской области». Как сообщили в региональном правительстве, проект нацелен на выявление и адресную административную поддержку стабильно растущих региональных технологических компаний, обладающих потенциалом значительного роста и экспорта своей продукции.

Участниками могли стать частные компании, зарегистрированные в Иркутской области в 2015 году и ранее. Их выручка должна быть от 25 миллионов рублей в год с ежегодным ростом не менее 10% за последние три года.

Отбор происходил в три этапа. Финалистов очно оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Высшей школы экономики и Министерства экономического развития РФ.

В итоге победителями и обладателями звания «Региональные чемпионы Иркутской области» стали:

ООО «ПК Спирит» — занимается производством оборудования для обогащения полезных ископаемых. Группа компаний СКБ-Прибор — занимается производством инновационных приборов диагностики высоковольтных выключателей и трансформаторов. Компания «Азия мьюзик» — производит 25% всего оборудования для кинотеатров на российском рынке. Компания ISP system — специализируется на разработке программного обеспечения: программ для управления хостингом, серверной виртуализацией и оборудованием дата-центров. Компания ITSumma — вот уже больше 11 лет оказывает услуги технической поддержки, занимается разработкой программного обеспечения и созданием айти-инфраструктур. ООО «СибПрибор» — занимается производством биологически активных добавок из природного сырья. ООО «Травы Байкала» — производит экстракты из дикорастущих растений по запатентованной технологии LiveExtracts. ООО «Оптосервис» — производит светодиодное оборудование нового поколения. Компания «Сота» — занимается разработкой и производством быстровозводимых теплиц из оцинкованного металла. ООО «ЛайнСиб Плюс» — производит крупногабаритных емкостей, выпуская продукцию объемом до 100 000 литров.

Им будет оказана поддержка со стороны министерства экономического развития Иркутской области и институтов развития региона.

«Это не просто титул или звание, это и определённые обязательства, которые компании взяли на себя: не снижать темпов развития, усиливать экспансию на внешние рынки, — говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Яна Шевченко. — Но обязательства есть и у нас, у институтов развития, и у органов исполнительной власти: мы будем оказывать всяческое содействие победителям, помогать им в преодолении административных барьеров, налаживать взаимодействие с федеральными министерствами и институтами развития. И ещё один важный момент: наш проект — стартовая площадка для дальнейшего роста победителей в статус Национальных чемпионов. Пока в Иркутской области только одно такое предприятие — «Фармасинтез». Но я уверена, что в ближайшие пару лет их станет значительно больше!»