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В 2020 году кредиты станут последним «спасательным кругом» для потребительского спроса

11 декабря 2019

До 2015 года потребительский сегмент опирался исключительно на рост доходов населения. Но через два года доля финансирования упала до 70%, уступив место кредитованию. Эти же кредиты могут остаться последним «спасательным кругом» для потребительского спроса в 2020 году. Пишет в своем материале Forbes.

Население России уже привыкло полагаться на свои доходы. Еще в 2000-х, когда рынок кредитования еще развивался, большей частью его потребителей были корпоративные заемщики (при объеме розницы в 15%). Да и населению кредит было получить сложнее, чем сейчас. Да и кому нужно было брать кредит при таких темпах роста доходов у населения.

Так, до 2008 года реальные располагаемые доходы в среднем росли на 10-15% в год, что позволяло активно сберегать: рублевые вклады физлиц в реальном выражении до 2008 года росли на 30-40%.

В итоге кредитный фактор потребительского сегмента не оказывал большого влияния, и даже после кризиса 2008 года и активного роста потребкредитования в структуре финансирования расходов по-прежнему доминировали именно доходы.

Ситуация сильно изменилась после кризиса 2015 года. Издержки этого кризиса легли в большей степени на потребителей.

Достаточно сказать, что просадка доходов населения в 2009 году, несмотря на глубокое падение экономики, оказалась небольшой и продлилась недолго, а в 2015 году при относительно небольшом падении ВВП эффект в виде стагнации доходов ощущается и по сей день.

Да и в целом выход из рецессии 2015 г. затянулся: как мы понимаем, отсутствие уверенности в отскоке цен на нефть до $100/барр. (как в 2010 г.) и санкции вынудили российские власти переключиться в «защитный» режим бюджетной политики, что лишь ухудшило перспективы восстановления потребительского сектора, а потенциал для роста доходов населения существенно снизился.

При этом, формальные метрики не выглядят устрашающе: доля платежей по кредитам в расходах населения невысока (4-5%), просроченная задолженность составляет ~5% и снижается, а закредитованность составляет менее 30%, тогда как в других странах этот показатель выше.

Так, та же самая закредитованность находится на многолетних максимумах, и даже в период кредитного бума (2011-2013) она была ниже (23%). Качество портфеля также снижается: доля проблемных ссуд в системе — на максимальном с 2009 г. уровне (12%). Наконец, растет и доля платежей по кредитам в расходах населения, притом что ставки по потребкредитам не растут.

Ситуацию мог бы исправить рост доходов населения в будущем, но на этот счет наши прогнозы далеко не оптимистичны. Проблема состоит в том, что в отличие от майских указов 2012 года ключевой целью которого была социальная поддержка, целью 2019-2024 года стали нацпроекты и инфраструктурные инвестиции.

По этой причине как минимум в наступающем году кредиты, по всей вероятности, останутся фактически единственным спасательным кругом для потребительского спроса.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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