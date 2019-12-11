В 2020 году кредиты станут последним «спасательным кругом» для потребительского спроса

До 2015 года потребительский сегмент опирался исключительно на рост доходов населения. Но через два года доля финансирования упала до 70%, уступив место кредитованию. Эти же кредиты могут остаться последним «спасательным кругом» для потребительского спроса в 2020 году. Пишет в своем материале Forbes.

Население России уже привыкло полагаться на свои доходы. Еще в 2000-х, когда рынок кредитования еще развивался, большей частью его потребителей были корпоративные заемщики (при объеме розницы в 15%). Да и населению кредит было получить сложнее, чем сейчас. Да и кому нужно было брать кредит при таких темпах роста доходов у населения.

Так, до 2008 года реальные располагаемые доходы в среднем росли на 10-15% в год, что позволяло активно сберегать: рублевые вклады физлиц в реальном выражении до 2008 года росли на 30-40%.

В итоге кредитный фактор потребительского сегмента не оказывал большого влияния, и даже после кризиса 2008 года и активного роста потребкредитования в структуре финансирования расходов по-прежнему доминировали именно доходы.

Ситуация сильно изменилась после кризиса 2015 года. Издержки этого кризиса легли в большей степени на потребителей.

Достаточно сказать, что просадка доходов населения в 2009 году, несмотря на глубокое падение экономики, оказалась небольшой и продлилась недолго, а в 2015 году при относительно небольшом падении ВВП эффект в виде стагнации доходов ощущается и по сей день.

Да и в целом выход из рецессии 2015 г. затянулся: как мы понимаем, отсутствие уверенности в отскоке цен на нефть до $100/барр. (как в 2010 г.) и санкции вынудили российские власти переключиться в «защитный» режим бюджетной политики, что лишь ухудшило перспективы восстановления потребительского сектора, а потенциал для роста доходов населения существенно снизился.

При этом, формальные метрики не выглядят устрашающе: доля платежей по кредитам в расходах населения невысока (4-5%), просроченная задолженность составляет ~5% и снижается, а закредитованность составляет менее 30%, тогда как в других странах этот показатель выше.

Так, та же самая закредитованность находится на многолетних максимумах, и даже в период кредитного бума (2011-2013) она была ниже (23%). Качество портфеля также снижается: доля проблемных ссуд в системе — на максимальном с 2009 г. уровне (12%). Наконец, растет и доля платежей по кредитам в расходах населения, притом что ставки по потребкредитам не растут.

Ситуацию мог бы исправить рост доходов населения в будущем, но на этот счет наши прогнозы далеко не оптимистичны. Проблема состоит в том, что в отличие от майских указов 2012 года ключевой целью которого была социальная поддержка, целью 2019-2024 года стали нацпроекты и инфраструктурные инвестиции.

По этой причине как минимум в наступающем году кредиты, по всей вероятности, останутся фактически единственным спасательным кругом для потребительского спроса.