Эксперты назвали число россиян с теневыми доходами

Государству не видны четверть доходов россиян, с которых не платит налоги 13 млн человек. Из-за недополученных доходов система ежегодно теряет около 3 трлн руб. в процентном соотношение это равно 3% ВВП. Сообщает РБК.

Общее количество неформально занятых оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в Национальном кредитном рейтинге (НКР).

Если взять за основу минимальный для этих регионов размер зарплаты, то в бюджеты всех уровней недополучают около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.

Легализация теневых доходов позволила бы снизить с текущих 13% до 11% практически без потерь собираемости НДФЛ в абсолютном выражении, следует из оценок НКР.

Но вывод этих лиц из налоговой тени практически невозможен, так как основная их масса сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. И государство не имеет на них никаких механизмов воздействия.

В РАНХиГС проводили собственное исследование теневого рынка труда, которое рассматривало неформальную занятость как наемных работников, так и самозанятых. «Общий оборот заработанных ими средств составил порядка 10 трлн руб.

Если приблизительно оценить сумму налогов и страховых платежей, которые могли бы поступить в бюджет с этих доходов, получится минимум 2 трлн руб.», — сказал РБК директор центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. Оценка недополученных доходов от неформальной занятости в 3 трлн руб. выглядит вполне правдоподобной, считает он.



