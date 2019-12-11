Сколько можно заработать на нефти в России?

Судя по мировым ценам, каждый добытый и произведённый баррель «черного золота» можно продать в среднем за 60 долларов. Насколько это выгодно для нашей страны? Выясним, какая себестоимость нефтедобычи в России, от чего зависит и как отличается от «ценников» других стран.

В Арктике дороже

Год назад себестоимость нефтедобычи в России составляла в среднем $10-15 за баррель, в зависимости от региона и инфраструктуры. Если нефтяники на месторождении пользовались амортизированным имуществом, то показатель мог составлять 5, 3 и даже 2 доллара за баррель. Но для новых месторождений в Арктике, как оказалось, себестоимость будет на уровне более $40-50. Почему так дорого? Одна из причин роста цен, как ни странно, в укреплении курса рубля по отношению к доллару.

Капитальные и операционные затраты на разведку и разработку новых месторождений значительно повышают стоимость добычи в рублях. И чем выше курс рубль, тем больше долларов в итоге составляют затраты. И в то же время, когда курс резко понизился, Россия получила конкурентное преимущество в цене нефтедобычи.

Где дешевле?

Считается, что себестоимость нефтедобычи у саудитов составляет $5-8 за баррель, а стоимость производства – не более $3. В Ираке и Иране себестоимость также не превышает $10, а производство всего 2$. Однако, санкции и военные конфликты мешают разведке и развитию технологий, что не позволяет снизить себестоимость нефти. Россия с себестоимостью $10-15 и стоимость производства - $3 за баррель находится в рейтинге ниже стран ОПЕК.

Основными конкурентами нашей страны по стоимости нефтедобычи, не входящими в ОПЕК, являются США, Канада и Норвегия. В этих странах цена добычи составляет $20-25 за баррель. Поэтому они более чутко реагируют на снижение рыночных нефтяных цен по сравнению с Россией, Саудовской Аравией, Ираном и Ираком. Во всех остальных нефтяных странах себестоимость добычи превышает $25 и нередко – в разы.

Но называются и другие цифры. По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской – самая низкая в мире. Всего около $17 за баррель. В Ираке себестоимость нефти $20, в Иране — $22, в Нигерии — $28, в Венесуэле — $36, в США — $40. Однако надо учитывать, что данные приведены с учётом налоговых нагрузок. В разных странах они очень отличаются. В 2018 году налоговая нагрузка на добычу в России составляла порядка 65% от выручки компаний, тогда как во всем мире компании платили налоги на уровне 18–35%

Выгоднее перепродавать?

В структуре налоговой нагрузки самыми затратными являются НДПИ (35%) и экспортная пошлина (54%). Эти платежи полностью зависят от цены нефти марки Urals и никак не связаны с финансовым результатом компании. В такой ситуации разработка труднодоступных месторождений становится нерентабельной, а адресные налоговые льготы в долгосрочной перспективе малоэффективны. Складывается парадоксальная ситуация: перекупая нефть у Казахстана можно получить больше выгоды, чем продавая свои запасы.

Действительно, доля налоговой̆ нагрузки в выручке нефтедобывающих компаний России значительно выше, чем у иностранных представителей̆. Например, в 2016 году значение доли налогов в выручке ПАО «НК Роснефть» достигло 42%, у ПАО «Лукойл» 19%.

За рубежом установлена иная система природно-ресурсных платежей, в основным они привязаны к финансовым результатам.

Что дальше?

В 2018 году на экспертное обсуждение вынесено несколько законопроектов, касающихся изменения налогообложения нефтедобывающих компаний – налог на финансовый результат и налог на дополнительный доход при добыче углеводородов. Безусловно, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Но при НДД возможна эксплуатация нерентабельных месторождений, так как расчет этого налога учитывает расходы, понесенные компанией̆ в процессе разработки. Налоговая нагрузка до момента окупаемости объекта станет пониженной. В подобной системе налогообложения предусмотрен и перенос рисков с компании на государство.

Пока же себестоимость, скорее всего, продолжит расти и поднимется в перспективе на $2-5 за баррель.

Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова