Что ждет рынок микрокредитования в России

В последние годы СМИ сообщали немало жутких подробностей, как люди попадают в кредитную кабалу. Это и истории с подложной выдачей онлайн-кредитов, и займов под скрытые астрономические проценты, под залог единственной квартиры… Как правило такие истории связаны с микрокредитными организациями. Что же представляет сегодня этот рынок и что с ним будет дальше? Как обезопасить людей от непосильных долгов? И можно ли полностью отказаться от деятельности микрокредиторов, разрешив выдачу займов только банкам? Разберемся.

Цифры рынка

Сам термин «микрофинансирование» раскрывает смысл этого процесса: предоставление займов относительно небольших размеров на короткий срок. Средняя сумма микрозайма физическим лицам в России, по данным ЦБ РФ, составляет около 10,8 тыс. руб., юридическим лицам – 1,2 млн руб., индивидуальным предпринимателям – 950 тыс. руб.

Микрофинансирование в нашей стране, как и во всем мире, развивается. Рост портфеля отечественного рынка микрозаймов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом составил 45%, количество договоров выросло за этот период на 44%, а объем выданных займов – на 29%. В структуре рынка микрозаймов 82% – доля займов физическим лицам, 10% – доля займов индивидуальным предпринимателям 8 % – займы юридическим лицам.

Для кого

Как и мировая практика, российский опыт показывает, что микрофинансовые организации (МФО) имеют свой круг клиентов, большинству из которых недоступно или не подходит банковское кредитование из-за кредитной истории, предлагаемых сроков ожидания решений по кредиту, географии проживания, низкой платежеспособности в связи с отсутствием места работы или низким личным доходом и т.п.

Преимущества микрозаймов: простота выдачи, скорость, мобильность, гибкость. Получить их может каждый гражданин без той серьезной проверки платежеспособности клиента, которую проводят банки. «Процедурная волокита» по подтверждению заявки на заем занимает считанные минуты. Возможно оформление кредита онлайн и получение средств на банковскую карту через различные платежные системы (WebMoney, Яндекс. Деньги и пр.). Кредитные условия микрозаймов отличаются по организациям-кредиторам некоторой спецификой, касающейся стоимости и условий обслуживания займов.

Виды микрозаймов

Installment Loan (IL – кредит в рассрочку) – форма потребительского кредитования, предоставляющая возможность погашать кредит постепенно в течение определенного периода времени, как правило, ежемесячно, равными долями или дифференцированно – в зависимости от остающегося размера основного долга. IL составляют более 50% в общем объеме микрозаймов. IL рассматриваются в качестве ключевого драйвера указанного рыночного сегмента – прирост в 2018 году составил 52%.

PDL-займы («payday loans» – займы до зарплаты) предполагают предоставление небольшой суммы займа на короткий срок (до 30 дней и 30 тыс. руб.). Процентные ставки таких займов индивидуальны в зависимости от уровня рискованности каждого клиента.

POS-кредитование («point of sales» – точка продаж) кредит, который предоставляется в ритейлерских сетях – магазинах, салонах связи и т.п. Договор такого займа оформляется, как правило, под покупку определенного товара.

Сегодня 2/3 микрофинансовых организаций работают в сфере с PDL, почти пятая часть – в Installment, а POS-займами занимается незначительное число МФО.

Процентные ставки по микрозаймам в ежедневном измерении выглядят обманчиво безобидными, но в годовом исчислении стоимость потребительского кредитования в рамках микрофинансирования значительно выше, чем банковский кредит на аналогичные цели.

Новый имидж рынка микрофинансирования

Современная трансформация рынка микрофинансирования превращает его из «токсичного» в «экологичный», способствуя снижению рыночных рисков, повышению защиты потребителей финансовых услуг.

Изменения касаются, прежде всего, урегулирования условий микрозаймов. Так, ограничена предельная задолженность по отношению к сумме займа – до 2 сумм займа (с 1 января 2020 года – до 1,5 суммы займа), ставка по кредитам – не более 1% в день. Фиксируется сумма платежей по договору (проценты, неустойка, платежи за услуги, оказываемые кредитору за отдельную плату). Еще введен специализированный продукт МФО – заем без обеспечения размером не более 10 тыс. руб. на срок не более 15 дней.

Также предусматривается, что МФО не начисляет проценты по этому продукту после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита (займа). При этом ежедневная фиксируемая сумма платежей не должна превышать значение, равное результату деления максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15.

Например, при сумме займа в 8 тыс. руб. переплата не может превысить 2400 руб. (8000* 0,3), а сумма платежа в день – 160 руб. (2400/15). Существенным моментом нового законодательства является введение запрета для МФО, за исключением тех МФО, учредителем которых является государство или его субъекты, выдавать кредиты под залог жилой недвижимости.

В результате нововведений снижается долговое давление на заемщиков, рынок покидают недобросовестные участники и финансово неустойчивые организации, «на плаву» остаются только те, кто владеет современными технологиями и готовы на изменения бизнес-модели.

Что дальше: прогресс или «черные кредиторы»?

Сейчас звучат опасения, что «серый» рынок микрофинансирования может расшириться теми компаниями, кто не сумеет принять новые правила игры. Такие опасения небезосновательны. Можно предположить, что примерно треть МФО с небольшой сетью продаж окажутся нежизнеспособными.

Особенно остро эта проблема стоит для географически удаленных территорий, сельской местности, где примерно 70% составляют как раз небольшие компании, и где МФО нередко – единственная возможность личного финансирования.

Тенденция увеличения нелегальных кредиторов просматривается уже сегодня: в 2019 году 9% МФО исключенных из реестра ЦБ в первой половине 2019 года продолжают выдачу займов на незаконных основаниях, что больше, чем аналогичный показатель 2018-го на 4 пункта. В то же время многие из небольших МФО уже готовы к объединению с более сильными компаниями и ожидают выгодных предложений, а крупные игроки микрофинансирования постепенно расширяют свой региональный бизнес за счет сделок по приобретению или слиянию.

Конечно, полный отказ от микрозаймов едва ли реален. Потребность в PDL-займах подтверждает абсолютное большинство опрошенных россиян (93%). Хотя и очевиден тренд вытеснения последних IL, именно PDL-займы поддерживают конкурентоспособность МФО в их рыночной борьбе с банками. Они весьма востребованы населением, как продукт, позволяющий ликвидировать кассовый разрыв.

По темпам роста в настоящее время лидирует онлайн-сегмент рынка микрозаймов, который составляет около трети общего объема. Средняя сумма онлайн-займа равна 8,4 тыс. руб. С уверенностью можно прогнозировать сохранение этой тенденции под влиянием высокого спроса населения на онлайн-займы, обусловленного комфортом их оформления и экономией времени.

Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова