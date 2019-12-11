В Иркутске появилось уникальное оборудование для новорожденных благодаря ИНК

Иркутская нефтяная компания при содействии Российского детского фонда приобрела для Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ИМДКБ, Иркутск) оборудование немецкой фирмы Karl Storz на сумму 17,5 млн рублей.

Иркутск стал первым российским городом, в котором появилось оборудование для проведения малоинвазивных операций у новорожденных и младенцев в видеоформате 4К, всего в мире насчитывается не более десяти подобных комплексов.

Новейшее поколение приборов для выполнения лапароскопических операций дополнило приобретенное в 2017 году также за счет ИНК высокотехнологичное оборудование - интегрированную цифровую операционную OR1 NEO (первую в России) стоимостью 42 млн рублей. Эндовидеохирургический комплекс 4К Ультра HD создает высококачественное изображение оперируемого участка, превосходящее возможности базового оборудования не менее чем в 4 раза.

Для примера: даже самые крупные – магистральные – сосуды малыша имеют максимальный диаметр 7-8 мм, более мелкие сосуды – в разы меньше. При хирургическом вмешательстве важно послойное соединение тканей сосудов. И новое оборудование позволяет это сделать практически без разрезов.

Первая операция – эндоскопическая резекция почки - с помощью нового комплекса прошла 10 декабря. У ребенка, который родился 15 дней назад, еще на этапе внутриутробного развития выявили патологию – удвоение почки. В течение 30 минут мальчику провели малоинвазивную операцию. Раньше это была бы полостная операция, продолжавшаяся, минимум три часа - с большими разрезами, кровопотерей и длительным послеоперационным периодом. Благодаря новому оборудованию и профессионализму иркутских хирургов, малыш не потерял ни одного миллилитра крови, на его теле не останется шрамов. Если врач даст «добро», то уже завтра маленький пациент поедет с мамой домой.

По мнению заведующего отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей ИМДКБ профессора Юрия Козлова, «в настоящее время не только персональное мастерство хирурга, но и технические новшества, которые существуют в мире, определяют дальнейшее развитие медицины. И благодаря Иркутской нефтяной компании такие новинки появляются в нашей больнице. Как сказал один индийский философ, каждый новорожденный – это дар Господа, который говорит, что еще не разочаровался в нас. Я должен делать свою работу так, чтобы потом к ней не возвращаться - по формуле "сделал и забыл" , чтобы не было осложнений, повторных операций».

Как отметил председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов, во многом именно благодаря энтузиазму хирургов Ивано-Матренинской больницы это оборудование появилось в Иркутске: «Всегда находится такой человек, который что-то меняет. А мы помогаем, как можем. То, что сегодня есть такой комплекс в Иркутске, и операции на нем проводят уже в течение двух лет, все это - благодаря Юрию Козлову. У него есть инструмент, с помощью которого он может делать такие уникальные операции, каждая из которых спасает жизнь конкретного ребенка. Все, у кого есть дети, понимают, что наша главная задача – это сделать так, чтобы они были здоровы».

Замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, которая также наблюдала работу иркутских хирургов на новом оборудовании, сказала: «Я горжусь, что это происходит у нас в Иркутске. Сегодня я еще раз убедилась в том, что наша региональная компания – это социально ответственное предприятие, которое выполняет все те обязательства, которые на себя берет».

За два года с помощью OR1 было проведено уже около 2 тыс. операций. Основные пациенты – дети из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, но нередко за помощью к иркутским хирургам обращаются и из других регионов России. Кроме того, возможности современного эндохирургического комплекса позволяют организовывать видеотрансляции в любую точку мира, за два года иркутские врачи провели более десяти удаленных обучающих мастер-классов.