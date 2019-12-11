«Слата» откроет второй в Иркутске супермаркет в обновленной концепции 21 декабря

В Иркутске 21 декабря откроется ещё один супермаркет «Слата» в обновленной концепции в микрорайоне Лазурный на ул. Байкальская, 202/5. Первых гостей ждут сюрпризы, дегустация блюд и шанс выиграть iPhone 11. Об этом сообщают на официальной странице компании в сети "Facebook".

Напомним, 16 ноября «Слата» запустила новый формат удобных супермаркетов по типу proximity с улучшенным ассортиментом, другим дизайном, самыми свежими товарами, высоким качеством услуг и сервиса. Первый обновленный магазин был открыт в Иркутске по адресу: мкр Первомайский, 54.

«Меня часто спрашивают, в чем суть новой концепции «Слата – два мира»? Первое время было сложно объяснять, – говорит Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети «Слата». – Я условно разделил площадь магазина на две части, нарисовал границу. Сейчас я стою на границе. Справа – фрэш, ультра-фрэш, здесь пекут хлеб, здесь вкусно пахнет, здесь вся еда свежая, вызывающая аппетит, здесь эмоции. С левой стороны – обыкновенный магазин, я эти товары называю «расходники». Вода, мука, чай, сахар, замороженные продукты. Справа – эмоции, слева – прагматика, поэтому два мира!»

Запуская новый формат удобных супермаркетов собственники рассчитывают на рост выручки минимум на 20%.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети «Слата»

Справка:

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.