За Олимпиаду под нейтральным флагом только 37% россиян

В России 42% граждан против выступления спортсменов в Токио под нейтральным флагом. Они считают, что, если их подготовка оплачивается на бюджетные деньги, то выступать под нейтральным флагом — это предательство. Об этом сообщили в Superjob.

37% считают подобный вариант допустимым, считая, что несправедливо лишать спортсменов возможности участия в ОИ 2020». 21% затруднился с ответом.



Больше всего тех, кто противится подобному повороту событий, — среди россиян старше 35 лет (45%).



В опросе участвовали 1600 респондентов (341 населенный пункт).