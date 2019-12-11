Иркутск признали лучшим городом по качеству жизни

Иркутск стал лауреатом премии финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни. Город признан победителем в номинации «Повышение качества жизни населения, развитие культуры и образования». Об этом сообщили в мэрии. https://admirk.ru/Pages/Irkutsk-stal-laureatom-Premii-Finansovogo-universiteta-pri-Pravitel_stve-RF-v-oblasti-kachestva-jizni.aspx

Наряду с Иркутском в разных номинациях отмечены такие города, как Казань, Краснодар, Грозный и Вологда.

Для определения победителей были использованы результаты социологических опросов населения о качестве финансовых услуг и качестве жизни в городах с численностью населения больше 250 тысяч человек.

Достижения Иркутска уже неоднократно отмечали на федеральном уровне. В прошлом году Иркутск был признан лучшим областным центром Сибири по качеству городской среды. Проекты по благоустройству пространств и дворов, строительству социальных объектов входят в федеральный реестр лучших практик. Например, проект школы №69 в «Эволюции» входит в федеральный реестр типовых проектов строительства. Разработки иркутских проектировщиков используются на территории всей страны.