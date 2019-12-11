Иркутянин заплатил штраф и материальный ущерб 2,3 млн рублей

С иркутянина взыскали материальный ущерб и уголовный штраф в размере 2,3 млн рублей за мошенничество. Как сообщают в УФССП России по региону, он изменял номера двигателей на автомобилях, затем оформлял КАСКО и инсценировал угоны с целью получения страховых выплат. В результате мошеннических действий страховой компании причинен ущерб на сумму 1,4 млн рублей.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно и штраф 900 тыс. рублей в качестве дополнительного наказания.

Деньги перечислены на счет страховой компании, уголовный штраф - в бюджет Российской Федерации.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.