Налоговые поступления в бюджет Иркутской области увеличились на 7 млрд рублей

Объем налоговых выплат в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) с начала года составил почти 133 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 7 млрд рублей или 5,5%. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

При этом 60% прироста приходится на налог на прибыль организаций. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 79%, региональные – почти 14%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – более 5%.

Платежи налога на прибыль организаций составили более 55 млрд рублей, что на 4 млрд рублей или 8% выше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом прирост поступлений обеспечили предприятия электроэнергетики – около 4 млрд рублей за счет роста реализации электроэнергии и заключения новых договоров. Кроме того, крупнейшим предприятием региона перечислен налог и пени в сумме более 1,3 млрд рублей по уточненным декларациям за 2015 - 2016 годы.

За десять месяцев в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 45 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Также увеличение платежей наблюдается по налогам, исчисляемым по специальным налоговым режимам, – на 877 млн рублей или 12%; по налогу на добычу полезных ископаемых – на 259 млн рублей или почти 16 процентов.

Вместе с тем, снизились поступления по налогу на имущество организаций на 2 млрд рублей или 14%. Земельного налога поступило на 55 млн рублей или 2% меньше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом с начала года из-за оспаривания кадастровой стоимости земельных участков за прошлые налоговые периоды возмещено почти на 74 млн рублей больше аналогичного периода 2018 года. Поступления по акцизам на нефтепродукты составили 11 млрд рублей, что почти на 27% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований за десять месяцев составил 21 млрд рублей, что более чем на 1,5 млрд рублей или 8% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 1,4 млрд рублей или 11%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 263 млн рублей или 8 процентов.