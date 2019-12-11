Примсоцбанк выдаёт «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых

Примсоцбанк начал работу по программе «Дальневосточная ипотека» и готов выдавать ипотечные кредиты под 2% годовых для молодых семей, желающих приобрести квартиру на территории ДВФО.

Ипотечные специалисты Банка отмечают, что уже сейчас работают по программе в полном объёме — от приёма заявок до непосредственной выдачи. Первые сделки по покупке недвижимости пройдут до конца 2019 года.

— Дальневосточная ипотека решает сразу несколько задач: значительно повышает доступность жилья, стимулирует жилищное строительство, улучшает миграционный климат региона внутри страны, а также создает комфортные условия для улучшения демографической ситуации в стране, — прокомментировал Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Стоит отметить, что программа действует не только для дальневосточников. Любой житель страны может купить квартиру под 2% годовых.

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно приобрести жильё в новостройке у юридического лица или в готовом жильё у застройщика. На ставку в 2% процента годовых могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также неполные семьи из одного родителя возрастом до 35 лет с несовершеннолетним ребёнком.

Также возможно приобретение квартиры в многоквартирном доме путем заключения договора купли-продажи как с юридическим, так и физическим лицом, в случае местонахождения приобретаемого жилого помещения на территории муниципального образования сельского поселения в ДФО.

Сумма кредита от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования — от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости.

Дополнительно в рамках программы можно оформить кредит всего по двум документам. Опция доступна в том числе собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Ставка не повышается, первоначальный взнос в рамках опции – не менее 35%.

Подробные условия программы «Дальневосточная ипотека» можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8(800)200-42-02.