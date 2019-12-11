Законопроект о закреплении за ПСБ статуса опорного банка ОПК принят во втором чтении

Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе». Документ определяет ПАО «Промсвязьбанк» как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса и закрепляет за ним данный статус.

Второе чтение поправок также устанавливает в связи со статусом ПСБ запрет на отчуждение его акций любыми способами, в том числе посредством продажи, передачи в залог или в доверительное управление. 100% голосующих акций ПСБ принадлежат государству, таким образом, ПСБ может стать первым госбанком, в отношении которого установлены подобные ограничения.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, во исполнение поручений Президента РФ законопроект позволит Правительству РФ определять долю и суммы ГОЗ, банковское сопровождение которых будет осуществлять опорный банк и соответствующие уполномоченные банки.

ПСБ начал работу с предприятиями ОПК в 2018 году и за короткий срок создал всю инфраструктуру, необходимую для работы с оборонным сектором, которая позволяет эффективно и бесперебойно сопровождать весь объем контрактов. В настоящее время банк обслуживает почти 50% контрактов по государственному оборонному заказу, в течение ближайших лет в ПСБ может быть аккумулировано не менее 70% ГОЗ.